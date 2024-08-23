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23 августа, 09:04

ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину составляет 78,2%

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составляет 78,2%, следует из последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1,6 тысячи граждан РФ. Указывается, что он незначительно снизился — на 2,6%.

В то же время уровень одобрения деятельности главы государства составляет 73,6% — он снизился на 3,5%. Деятельность Правительства России одобряют 48,3% граждан — минус 2%, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 51,3%, что на 0,6% ниже, чем ранее. О доверии главе Кабмина заявили 59,6% — минус 1,6%.

Что касается отношения граждан к парламентским партиям, то больше всего они доверяют "Единой России". Об этом заявили 33,9% респондентов — минус 0,6%.

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Ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днём Государственного флага. По словам президента, триколор является символом объединения власти и общества.

Матвей Константинов
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