ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину составляет 78,2%

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину составляет 78,2%, следует из последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди 1,6 тысячи граждан РФ. Указывается, что он незначительно снизился — на 2,6%.

В то же время уровень одобрения деятельности главы государства составляет 73,6% — он снизился на 3,5%. Деятельность Правительства России одобряют 48,3% граждан — минус 2%, а работу премьер-министра Михаила Мишустина — 51,3%, что на 0,6% ниже, чем ранее. О доверии главе Кабмина заявили 59,6% — минус 1,6%.

Что касается отношения граждан к парламентским партиям, то больше всего они доверяют "Единой России". Об этом заявили 33,9% респондентов — минус 0,6%.