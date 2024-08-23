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23 августа, 09:26

Самый скрытный внук Аллы Пугачёвой попался на превышении скорости в Москве

SHOT: Внук Пугачёвой Дени Байсаров превысил скорость на Mercedes-Benz в Москве

Певица Кристина Орбакайте и её сын Дени Байсаров. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Певица Кристина Орбакайте и её сын Дени Байсаров. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Самый скрытный внук певицы Аллы Пугачёвой попался на превышении скорости в Москве, когда был за рулём Mercedes-Benz GLE. По данным SHOT, 26-летнего сына Кристины Орбакайте, который не ведёт соцсети и скрывает своё местонахождение, заметили в столице в середине июля.

Дени Байсаров попался на превышении скорости в Москве. Внук Аллы Пугачёвой был за рулём Mercedes-Benz. Фото © Telegram / SHOT

Дени Байсаров попался на превышении скорости в Москве. Внук Аллы Пугачёвой был за рулём Mercedes-Benz. Фото © Telegram / SHOT

Телеграм-канал уточняет, что тогда Байсаров ехал на иномарке по проспекту Маршала Жукова. Всего у звёздного отпрыска за этот год — пять штрафов на 2500 рублей, первые появились ещё в марте. Все их Дени погасил.

Дени Байсаров предпочитает скрывать подробности своей личной жизни. В сентябре 2022 года поползли слухи, что он уехал в Европу после объявления частичной мобилизации, но в октябре парень опубликовал видос своей прогулки по Москве, после чего практически пропал из медиаполя. Летом 2023-го его заметили на отдыхе в Италии с мамой Кристиной Орбакайте.

Вернуться в Москву внук Пугачёвой мог из-за своего не самого успешного бизнеса. По данным SHOT, в столице у Байсарова есть рекламная компания "Аутерра", которая прошлый год закрыла с убытками в 2,2 миллиона рублей.

Вернувшийся в Россию внук Пугачёвой улетел в Испанию с отцом
Вернувшийся в Россию внук Пугачёвой улетел в Испанию с отцом

Ранее Life.ru писал, что другой внук Аллы Пугачёвой — переехавший в США Никита Пресняков — оставил в России приличный долг за парковку. С октября 2019 года по сентябрь 2022-го он ставил свой Lexus в Варсонофьевском переулке у дома, в котором у него есть элитные апартаменты. Но за парковочное место родственник Примадонны не платил. Его долг составил почти 50 тысяч рублей.

Никита Осипов
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