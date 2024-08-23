Самый скрытный внук Аллы Пугачёвой попался на превышении скорости в Москве

Самый скрытный внук певицы Аллы Пугачёвой попался на превышении скорости в Москве, когда был за рулём Mercedes-Benz GLE. По данным SHOT, 26-летнего сына Кристины Орбакайте, который не ведёт соцсети и скрывает своё местонахождение, заметили в столице в середине июля.

Дени Байсаров попался на превышении скорости в Москве. Внук Аллы Пугачёвой был за рулём Mercedes-Benz. Фото © Telegram / SHOT

Телеграм-канал уточняет, что тогда Байсаров ехал на иномарке по проспекту Маршала Жукова. Всего у звёздного отпрыска за этот год — пять штрафов на 2500 рублей, первые появились ещё в марте. Все их Дени погасил.

Дени Байсаров предпочитает скрывать подробности своей личной жизни. В сентябре 2022 года поползли слухи, что он уехал в Европу после объявления частичной мобилизации, но в октябре парень опубликовал видос своей прогулки по Москве, после чего практически пропал из медиаполя. Летом 2023-го его заметили на отдыхе в Италии с мамой Кристиной Орбакайте.