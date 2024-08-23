Власти Грузии не будут убирать из конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО

Власти Грузии не собираются убирать упоминание об интеграции в Евросоюз и НАТО из конституции, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Речь идёт о статье 78 главного закона республики.

«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — сказал он.