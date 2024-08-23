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23 августа, 09:25

Власти Грузии не будут убирать из конституции статью об интеграции в ЕС и НАТО

Власти Грузии не собираются убирать упоминание об интеграции в Евросоюз и НАТО из конституции, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Речь идёт о статье 78 главного закона республики.

«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — сказал он.

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Ранее Ираклий Кобахидзе назвал парламентские выборы, которые пройдут в Грузии 26 октября, «референдумом между войной и миром», «пропагандой и традиционными ценностями». По его словам, выбор граждан очевиден.

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Shutterstock / FOTODOM / EvaL Miko

Матвей Константинов
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