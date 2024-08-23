«Не по-людски»: Степашин объяснил, почему следует убрать некрополь у Кремлёвской стены
Степашин предложил убрать некрополь у Кремлёвской стены
Сергей Степашин. Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Захоронениям у Кремля необходимо найти другое место. Об этом заявил глава Ассоциации юристов России, экс-председатель Счётной палаты (2000–2013) генерал-полковник Сергей Степашин. Он считает неуместным, что могилы находятся на главной площади страны, где регулярно проходят развлекательные мероприятия.
«Красная площадь сейчас — место для гуляний. Зимой катки, книжный салон замечательный, ярмарки, песни, концерты. <...> А рядом могилы, погосты, кладбища. Вот это не по-людски», — сказал Степашин в беседе с ТАСС.
При этом бывший премьер-министр РФ уверен, что Мавзолей Ленина на Красной площади должен остаться. По его словам, усыпальница сейчас является своего риода «музеем, как Кунсткамера в Санкт-Петербурге». Степашин назвал здание красивым и подчеркнул, что оно является частью исторической памяти нашей страны.
Некрополь у Кремлёвской стены — это мемориальное кладбище, где покоятся партийные советские деятели, учёные, космонавты и революционеры. В частности, там похоронены Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Иосиф Сталин и Юрий Гагарин.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание на то, что призывы вынести тело Владимира Ленина из Мавзолея перестали звучать. По его словам, даже «сумасшедшие» осознали как своё безумие, так и роль революционера в становлении современной России.