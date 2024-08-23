«Не по-людски»: Степашин объяснил, почему следует убрать некрополь у Кремлёвской стены

Захоронениям у Кремля необходимо найти другое место. Об этом заявил глава Ассоциации юристов России, экс-председатель Счётной палаты (2000–2013) генерал-полковник Сергей Степашин. Он считает неуместным, что могилы находятся на главной площади страны, где регулярно проходят развлекательные мероприятия.

«Красная площадь сейчас — место для гуляний. Зимой катки, книжный салон замечательный, ярмарки, песни, концерты. <...> А рядом могилы, погосты, кладбища. Вот это не по-людски», — сказал Степашин в беседе с ТАСС.

При этом бывший премьер-министр РФ уверен, что Мавзолей Ленина на Красной площади должен остаться. По его словам, усыпальница сейчас является своего риода «музеем, как Кунсткамера в Санкт-Петербурге». Степашин назвал здание красивым и подчеркнул, что оно является частью исторической памяти нашей страны.

Некрополь у Кремлёвской стены — это мемориальное кладбище, где покоятся партийные советские деятели, учёные, космонавты и революционеры. В частности, там похоронены Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Иосиф Сталин и Юрий Гагарин.