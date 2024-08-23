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23 августа, 10:38

Таксист насмерть сбил супружескую пару из России на курорте в Болгарии

В Болгарии таксист сбил насмерть супружескую пару из России. Как сообщает полиция города Бургас, инцидент произошёл минувшей ночью в районе курорта Слынчев бряг.

По данным ведомства, двое россиян — 65-летний мужчина и 60-летняя женщина — переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. В них врезалось такси, за рулём машины "фольксваген кедди" которого находился 74-летний водитель. От полученных травм пешеходы скончались на месте. Также в полиции отметили, что тесты водителя на алкоголь и наркотики отрицательны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что двое россиян пострадали в ДТП с автобусом в Литве. Пассажиры, получившие травмы, доставлены в больницы городов Юрбакас и Шакяй. Власти Калининградской области в свою очередь пообещали оказать помощь соотечественникам.

Двое россиян попали в больницу после ДТП с автобусом в Белоруссии
Двое россиян попали в больницу после ДТП с автобусом в Белоруссии
Обложка ©

Freepik / wirestock

Наталья Демьянова
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