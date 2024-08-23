Таксист насмерть сбил супружескую пару из России на курорте в Болгарии

По данным ведомства, двое россиян — 65-летний мужчина и 60-летняя женщина — переходили дорогу вне зоны пешеходного перехода. В них врезалось такси, за рулём машины "фольксваген кедди" которого находился 74-летний водитель. От полученных травм пешеходы скончались на месте. Также в полиции отметили, что тесты водителя на алкоголь и наркотики отрицательны. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.