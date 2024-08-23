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23 августа, 13:05

В МИД назвали Запад наводчиком для всех ударов Киева по гражданским объектам России

Захарова: НАТО взрастил киевский режим и теперь исполняет роль наводчика

США и европейские страны несут полную ответственность за то, что взрастили и переставили киевский режим на «террористические рельсы». Теперь же они выполняют роль наводчика по гражданским объектам. Об этом на полях Х Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» на платформе «Росмолодёжь. События» заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы фиксировали эти преступления задолго до, несмотря на отрицание или попытки каким-то образом представить это в ином свете, говорили, что США, во-первых, воспитали киевский режим, поставили его именно на такие, сначала экстремистские, а теперь уже и просто террористические рельсы», — сказала дипломат.

Запад усердно готовил почву для уничтожения украинской государственности и превращения Незалежной в удобный инструмент «нанесения России стратегического поражения». Данные действия следует воспринимать не иначе как гибридную войну, пояснила представитель ведомства. По её словам, это касается и ударов по Черноморскому флоту, которые признали актом терроризмом. Ответственными за это являются британцы, ведь разведданные не могли попасть в руки киевского режима без участия НАТО и англосаксонского дуэта Вашингтона и Лондона, заключила Захарова.

Захарова: Атака ВСУ под Курском происходит при всеобъемлющей поддержке Запада
Захарова: Атака ВСУ под Курском происходит при всеобъемлющей поддержке Запада

Ранее Захарова назвала невозможными переговоры с «бандитской хунтой» после попытки ВСУ ворваться в Россию. Она также отметила циничную попытку Зеленского обратиться к народу с заявлением о создании «буферной зоны».

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Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Мария Любицкая
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