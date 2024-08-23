Врач раскрыла причину ощущения комка в горле

Причиной постоянного дискомфорта в горле и ощущения присутствия инородного тела могут быть пробки в миндалинах. Об этом рассказала врач-отоларинголог Марина Евсикова.

«Если пробки образуются в повышенном количестве или становятся большими в размере, это может вызывать дискомфорт в виде ощущения постоянного присутствия инородного тела в горле», — отметила эксперт в разговоре с URA.ru.

Она подчеркнула, что данное последствие образования пробок в миндалинах не представляет опасности для человека, если они сами выводятся из организма. В ином случае придется обратиться к врачу, который для лечения назначит полоскание горла.

Среди основных причин возникновения пробок в миндалинах Евсикова выделила кариес и гингивит, то есть воспаление десеё, а также запущенные инфекционные заболевания носоглотки. Кроме того, негативными факторами являются курение и сухой воздух.