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23 августа, 12:50

Неделя боёв на юге зоны СВО закончилась для ВСУ потерей тысяч военных

Недельные потери ВСУ в зоне действия группировки «Юг» составили до 4530 человек

Бойцы «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ за неделю составили до 4530 военных, сообщили в Минобороны России.

«Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, штурмовой, двух аэромобильных бригад и двух бригад теробороны. Отражены две контратаки штурмовых групп противника» — указали в оборонном ведомстве.

Украинские войска лишились 68 орудий полевой артиллерии, включая 36 самоходных артиллерийских установок и гаубиц, изготовленных в странах НАТО, а также пять боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе двух RAK-SA-12 производства Хорватии, трёх станций радиоэлектронной борьбы, 19 полевых складов боеприпасов и 32 автомобилей.

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Ранее в США посчитали, сколько ВСУ потеряли танков Abrams. Эксперты считают, что в будущем Вашингтон будет стараться избежать новых поставок боевых машин Киеву, чтобы не запятнать их репутацию.

Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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