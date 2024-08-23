Неделя боёв на юге зоны СВО закончилась для ВСУ потерей тысяч военных
Недельные потери ВСУ в зоне действия группировки «Юг» составили до 4530 человек
Бойцы «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ за неделю составили до 4530 военных, сообщили в Минобороны России.
«Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, штурмовой, двух аэромобильных бригад и двух бригад теробороны. Отражены две контратаки штурмовых групп противника» — указали в оборонном ведомстве.
Украинские войска лишились 68 орудий полевой артиллерии, включая 36 самоходных артиллерийских установок и гаубиц, изготовленных в странах НАТО, а также пять боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе двух RAK-SA-12 производства Хорватии, трёх станций радиоэлектронной борьбы, 19 полевых складов боеприпасов и 32 автомобилей.
Ранее в США посчитали, сколько ВСУ потеряли танков Abrams. Эксперты считают, что в будущем Вашингтон будет стараться избежать новых поставок боевых машин Киеву, чтобы не запятнать их репутацию.
ТАСС / Александр Река