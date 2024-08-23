Неделя боёв на юге зоны СВО закончилась для ВСУ потерей тысяч военных

Бойцы «Южной» группировки российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ за неделю составили до 4530 военных, сообщили в Минобороны России.

«Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, штурмовой, двух аэромобильных бригад и двух бригад теробороны. Отражены две контратаки штурмовых групп противника» — указали в оборонном ведомстве.

Украинские войска лишились 68 орудий полевой артиллерии, включая 36 самоходных артиллерийских установок и гаубиц, изготовленных в странах НАТО, а также пять боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе двух RAK-SA-12 производства Хорватии, трёх станций радиоэлектронной борьбы, 19 полевых складов боеприпасов и 32 автомобилей.