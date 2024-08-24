Адвокат оценил шансы «стритрейсера» Бедроса Киркорова на попадание в тюрьму

Несмотря на уважаемый возраст, народный артист России Бедрос Киркоров, оказывается, любит погонять на машине. У музыканта скопились неоплаченные штрафы за превышение скорости, и в итоге на 92-летнюю звезду завели административное дело. По закону певец может отправиться за решётку за допущенные правонарушения. Насколько реально подобное развитие событий, объяснил адвокат Андрей Алёшкин.

«Отцу Филиппа Киркорова ничего не грозит, как минимум в силу возраста его никто не будет арестовывать. Максимум, что может быть, это оплата двойного штрафа за счёт персонала, который недосмотрел. Не вижу тут никаких проблем», — рассказал юрист РИА «ФедералПресс».

Кроме того, эксперт выразил уверенность, что певец Филипп Киркоров решит все проблемы отца. По его словам, арест и тюрьма престарелому исполнителю точно не грозят.