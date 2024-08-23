Москва не оставит безнаказанным предательство со стороны властей Германии, которые продолжают вооружать Киев. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона выстраивала с ФРГ отношения, поставляя в страну газ, чтобы немецкая экономика могла развиваться. Сейчас же, как подчеркнула дипломат, власти Германии «имеют наглость» поставлять вооружения Незалежной, ведя противостояние с нашей страной.

«Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», — сказала Захарова, выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".