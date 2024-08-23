«Не останутся безнаказанными»: Захарова рассказала о предательстве и подлости со стороны Германии
Захарова: Поставки вооружений Германией Киеву не останутся безнаказанными
Москва не оставит безнаказанным предательство со стороны властей Германии, которые продолжают вооружать Киев. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что российская сторона выстраивала с ФРГ отношения, поставляя в страну газ, чтобы немецкая экономика могла развиваться. Сейчас же, как подчеркнула дипломат, власти Германии «имеют наглость» поставлять вооружения Незалежной, ведя противостояние с нашей страной.
«Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными», — сказала Захарова, выступая на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
К слову, на днях Германия отчиталась о поставках Украине ещё одной системы ПВО IRIS-T. В пакет очередной военной помощи также вошли 14 тысяч артиллерийских снарядов, беспилотники и другое вооружение.
VK / МИД России