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23 августа, 15:13

Румынские военные на учениях в Польше обстреляли жилые дома и школу

Румынские военные во время учебных стрельб в Польше обстреляли из артиллерии жилые дома и школу. Об этом сообщил местный бурмистр (мэр) польского города Бяла-Писка Францишек Романкевич.

«Один снаряд попал в окно квартиры, где спал жилец. Снаряд разбил стекло, вонзился в стену. Спящий сильно испугался, ему была оказана медицинская помощь», — сказал он в разговоре с журналистами.

При этом градоначальник уточнил, что на территорию населённого пункта упало несколько артиллеристских снарядов. По его словам, их было «семь или больше». Также он рассказал о повреждении фасадов других жилых домов и попадании снарядов на школьную территорию и детскую площадку. По его словам, такой инцидент произошёл во время учебных стрельб впервые.

А ранее сообщалось, что в немецкой Баварии танк случайно выстрелил холостыми патронами над автобаном. Гильзы задели проезжавший мимо автомобиль, но, к счастью, никто не пострадал. Как уточнили в полиции, техника ехала на учения.

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Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Наталья Демьянова
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