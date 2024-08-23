Румынские военные на учениях в Польше обстреляли жилые дома и школу

Румынские военные во время учебных стрельб в Польше обстреляли из артиллерии жилые дома и школу. Об этом сообщил местный бурмистр (мэр) польского города Бяла-Писка Францишек Романкевич.

«Один снаряд попал в окно квартиры, где спал жилец. Снаряд разбил стекло, вонзился в стену. Спящий сильно испугался, ему была оказана медицинская помощь», — сказал он в разговоре с журналистами.

При этом градоначальник уточнил, что на территорию населённого пункта упало несколько артиллеристских снарядов. По его словам, их было «семь или больше». Также он рассказал о повреждении фасадов других жилых домов и попадании снарядов на школьную территорию и детскую площадку. По его словам, такой инцидент произошёл во время учебных стрельб впервые.