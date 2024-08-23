Пули и бриллианты: Ювелир разъяснил, что не так с новой версией убийства царской семьи

После расстрела семьи последнего русского императора Николая II прошло уже более века, однако эта история всё ещё окутана массой тайн и противоречий. К примеру, ранее в пятницу, 23 августа, генпрокурор Игорь Краснов раскрыл новые жуткие подробности исторического события.

По его словам, в членов царской семьи стреляли несколько раз, потому что пули рикошетили от бриллиантов и других украшений, спрятанных в одеждах монарших особ. Однако ювелир Дмитрий Данилов усомнился в данной версии. Эксперт напомнил о хрупкости бриллиантов.

«Это твёрдый минерал: если, как наждачкой, тереть им по железу, именно железо начнет истираться. Но, если уронить бриллиант, он разобьется как хрусталь. Так что этот минерал хоть и очень твёрдый, но хрупкий», — подчеркнул он в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт уверен, что пули не могли рикошеть ни от бриллиантов, ни от других драгоценных камней, потому что они тоже обладают хрупкостью. Он также добавил, что золото и другие металлы для украшений очень мягкие.