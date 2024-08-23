Пули и бриллианты: Ювелир разъяснил, что не так с новой версией убийства царской семьи
Ювелир Данилов усомнился, что пули рикошетили от бриллиантов царской семьи
Император Николай II в окружении своей семьи. Обложка © Wikipedia
После расстрела семьи последнего русского императора Николая II прошло уже более века, однако эта история всё ещё окутана массой тайн и противоречий. К примеру, ранее в пятницу, 23 августа, генпрокурор Игорь Краснов раскрыл новые жуткие подробности исторического события.
По его словам, в членов царской семьи стреляли несколько раз, потому что пули рикошетили от бриллиантов и других украшений, спрятанных в одеждах монарших особ. Однако ювелир Дмитрий Данилов усомнился в данной версии. Эксперт напомнил о хрупкости бриллиантов.
«Это твёрдый минерал: если, как наждачкой, тереть им по железу, именно железо начнет истираться. Но, если уронить бриллиант, он разобьется как хрусталь. Так что этот минерал хоть и очень твёрдый, но хрупкий», — подчеркнул он в беседе с «Лентой.ру».
Эксперт уверен, что пули не могли рикошеть ни от бриллиантов, ни от других драгоценных камней, потому что они тоже обладают хрупкостью. Он также добавил, что золото и другие металлы для украшений очень мягкие.
Напомним, что ранее Игорь Краснов, давая интервью историку Сергею Минаеву, также отметил, что убийцы царской семьи не ограничились стрельбой. По словам генпрокурора, они добили Николая II и его родню штыками, а часть драгоценностей присвоили себе.