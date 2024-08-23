Жителя Сыктывкара приговорили к 15 годам лишения свободы за связь с террористами

Жителю Сыктывкара, который намеревался вступить в террористическую организацию и занимался подготовкой диверсии, вынесли приговор. Он проведёт в местах лишения свободы 15 лет, постановил первый Западный окружной военный суд. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с отбыванием первых 2,5 лет в тюрьме, а оставшегося срока лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — передаётся в пресс-службе.

Суд установил, что мужчина, будучи противником СВО, с августа 2023 года общался в мессенджере с представителем террористической организации. Он планировал уехать на Украину, однако перед этим кураторы предложили жителю Коми небольшое задание. Согласно условиям, он должен был помочь с подготовкой диверсии.