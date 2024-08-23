ВС внёс проект об освобождении участников СВО от уголовной ответственности

Верховный суд России внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о возможности освобождения участников спецоперации (СВО) от уголовного преследования. В рамках инициативы предлагается расширить возможности приостановки уголовных дел ещё на стадии суда, в настоящее время такая мера возможна только для дел, находящиеся на стадии предварительного следствия.

Предполагается, что граждане, подписавшие контракт с Минобороны, или призванные на военную службу, смогут избежать уголовного преследования. При этом, подчёркивается в документе, если приговор вступил в силу, то освобождение от наказания происходит условно, а контроль над гражданином передаётся командованию воинской части. Кроме того, аналогичный правовой механизм предлагается распространить на дела, где был вынесен приговор, но ещё не вступил в силу.