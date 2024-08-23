Новый сезон шоу «Кстати» стартует в VK Видео 24 августа
Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов на шоу «Кстати». Обложка © Life.ru
После небольшого перерыва в VK Видео возвращается юмористический проект «Кстати». Ведущие — комики Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов — как всегда обсудят актуальные события вместе с популярными звёздами.
Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов на шоу «Кстати». Фото © Life.ru
Премьерный выпуск выйдет уже в субботу, 24 августа. Одна из главных тем — недавняя свадьба Харламова с актрисой Екатериной Ковальчук. 31-летняя артистка расскажет о семейной жизни и каково ей теперь в статусе жены, а также раскроет, сколько денег Дорохов подарил молодым и поменяла ли она фамилию после бракосочетания.
Певица Ксения Минаева на шоу «Кстати». Фото © Life.ru
Также в студии появятся стилист Гоша Карцев и фигуристка Алина Загитова. Дизайнер устроит настоящий модный разбор и оценит образы звёздных гостей на свадьбе Харламова. А спортсменка прокомментирует прошедшую в Париже Олимпиаду, расскажет о карьерных планах и личной жизни. Кроме того, на сцене певица Ксения Минаева вживую исполнит ставший вирусным хит «Шоколадка».
Кстати, другой юмористический проект «Звёзды», который тоже вышел на VK Видео, собрал рекорды по просмотрам. Life.ru выяснил, как в шоу арендовали поп-исполнителей в борьбе за 20 миллионов рублей.