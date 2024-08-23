Новый сезон шоу «Кстати» стартует в VK Видео 24 августа

После небольшого перерыва в VK Видео возвращается юмористический проект «Кстати». Ведущие — комики Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов — как всегда обсудят актуальные события вместе с популярными звёздами.

Екатерина Ковальчук и Гарик Харламов на шоу «Кстати». Фото © Life.ru

Премьерный выпуск выйдет уже в субботу, 24 августа. Одна из главных тем — недавняя свадьба Харламова с актрисой Екатериной Ковальчук. 31-летняя артистка расскажет о семейной жизни и каково ей теперь в статусе жены, а также раскроет, сколько денег Дорохов подарил молодым и поменяла ли она фамилию после бракосочетания.

Певица Ксения Минаева на шоу «Кстати». Фото © Life.ru

Также в студии появятся стилист Гоша Карцев и фигуристка Алина Загитова. Дизайнер устроит настоящий модный разбор и оценит образы звёздных гостей на свадьбе Харламова. А спортсменка прокомментирует прошедшую в Париже Олимпиаду, расскажет о карьерных планах и личной жизни. Кроме того, на сцене певица Ксения Минаева вживую исполнит ставший вирусным хит «Шоколадка».