«Понятия не имел, что есть такая статья»: Актёр Репетур рассказал, за что его лишили прав

Актёр озвучивания, театра и кино, телеведущий Борис Репетур, которого оштрафовали и лишили прав после ДТП, рассказал, что выпил, пока ожидал сотрудников Госавтоинспекции (ГАИ). Компанию ему составил один из сценаристов сериала «Кибердеревня». При этом за рулём, как утверждает Репетур, он был совершенно трезвым.

По словам 66-летнего артиста, на каршеринге он случайно задел другую припаркованную в узком дворе машину. В службе поддержки ему велели вызвать на место сотрудников ГАИ. Инспекторы ехали на место ДТП целых пять часов. Всё это время Репетур находился в гостях у товарища, где они «немного пригубили».

«Каждые полчаса я звонил в ГАИ и просил приехать поскорее. После их прибытия в пять утра они вменили мне употребление спиртных напитков до приезда ГАИ. Честно говоря, я понятия не имел, что существует такая статья», — сказал актёр в беседе с «Газетой.ru».

Он отметил, что сотрудники ГАИ вели себя корректно, поэтому никаких претензий у него нет.