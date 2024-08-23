«Теперь вместе навсегда»: В Ялте открыли памятник местному «Хатико» Мухтару
На набережной Ялты установлена скульптура, посвящённая поющему псу Мухтару
Бронзовый памятник Мухтару в Ялте. Обложка © Telegram / Янина ПаVленко | Ялта
В Ялте теперь можно увидеть новое произведение искусства — бронзовую скульптуру, посвящённую псу по кличке Мухтар. Созданный известным скульптором Александром Рукавишниковым памятник был установлен на набережной города.
На набережной Ялты установлена скульптура, посвящённая поющему псу Мухтару. Видео © Telegram / Янина ПаVленко | Ялта
Глава администрации Ялты Янина Павленко отметила в своём телеграм-канале, что «Ялтинский Хатико» снова на набережной. По её словам, этот памятник стал трогательным подарком для города и символизирует верность и дружбу. На кнехте, который представляет собой часть конструкции для крепления судов, выгравирована фраза: «Теперь вместе навсегда».
Напомним, что поющий «ялтинский Хатико» скончался в августе 2023 года. Мухтар стал местной достопримечательностью, и его верность привлекла внимание уличного музыканта Виктора Малиновского, который заметил, что собака любила подпевать его выступлениям. Пёс был известен своими музыкальными предпочтениями, которые включали в себя композиции Демиса Руссоса и Фрэнка Синатры.