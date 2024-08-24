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23 августа, 21:23

Украинская «Баба-Яга» провалила «важное задание» ВСУ в Кременной

Дрон ВСУ «Баба-Яга» не смог установить флаг Украины на телевышке в Кременной

Дрон ВСУ «Баба-Яга» не смог установить флаг Украины на телевышке в Кременной. Обложка © Telegram / Юрий Юров

Дрон ВСУ «Баба-Яга» не смог установить флаг Украины на телевышке в Кременной. Обложка © Telegram / Юрий Юров

В Кременной, расположенной на границе ЛНР и ДНР, произошла неудачная попытка прикрепить украинский флаг к местной телевышке с помощью дрона, сообщается из Луганска. Как стало известно, украинские военные задействовали дрон под названием «Баба-Яга» для выполнения этой задачи. Однако операция завершилась неудачей.

Согласно информации, опубликованной депутатом Народного Совета ЛНР Юрием Юровым в его телеграм-канале, попытка произошла 23 августа, около 4 утра по московскому времени. Он отметил, что флаг был зафиксирован на магнитах, но не смог удержаться на телевышке. Сейчас данный дрон и все связанные с ним объекты находятся под охраной.

Кременная, находящаяся на важной транспортной артерии между Лисичанском и Славянском, играет стратегическую роль в регионе. Город был освобожден российскими войсками 18 апреля 2022 года, и до начала военных действий его население составляло менее 19 тысяч человек. Вокруг Кременной растут леса, как естественного, так и искусственного происхождения, а сам город долгое время оставался вне зоны активных боевых действий.

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Ранее в Минобороны России сообщили, что в результате интенсивных боёв на юге зоны СВО, которые продолжались на протяжении недели, потери ВСУ достигли до 4530 человек. В ходе операций бойцы «Южной» группировки российских войск улучшили свои позиции и нанесли значительный урон противнику, разрушив пять механизированных, две мотопехотные, две пехотные, одну штурмовую, две аэромобильные бригады, а также две бригады территориальной обороны

Кирилл Сосновских
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