В Кременной, расположенной на границе ЛНР и ДНР, произошла неудачная попытка прикрепить украинский флаг к местной телевышке с помощью дрона, сообщается из Луганска. Как стало известно, украинские военные задействовали дрон под названием «Баба-Яга» для выполнения этой задачи. Однако операция завершилась неудачей.

Согласно информации, опубликованной депутатом Народного Совета ЛНР Юрием Юровым в его телеграм-канале, попытка произошла 23 августа, около 4 утра по московскому времени. Он отметил, что флаг был зафиксирован на магнитах, но не смог удержаться на телевышке. Сейчас данный дрон и все связанные с ним объекты находятся под охраной.

Кременная, находящаяся на важной транспортной артерии между Лисичанском и Славянском, играет стратегическую роль в регионе. Город был освобожден российскими войсками 18 апреля 2022 года, и до начала военных действий его население составляло менее 19 тысяч человек. Вокруг Кременной растут леса, как естественного, так и искусственного происхождения, а сам город долгое время оставался вне зоны активных боевых действий.