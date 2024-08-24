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23 августа, 21:28

На Красной площади стартовал фестиваль «Спасская башня»

Фестиваль «Спасская башня» на Красной площади стартовал с грандиозным шоу

Фестиваль «Спасская башня» в 2022 году. Обложка © Официальный сайт фестиваля «Спасская башня»

Фестиваль «Спасская башня» в 2022 году. Обложка © Официальный сайт фестиваля «Спасская башня»

На Красной площади 23 августа стартовал Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Это мероприятие, уже в 16-й раз проводимое в столице, посвящено защитникам Отечества и продлится по 1 сентября.

Фестиваль собрал участников из восьми стран, включая Китай, Турцию, Венесуэлу, Таиланд, Индию, Египет и Белоруссию. Также впервые в Москве выступят оркестр Военно-воздушных сил ЮАР и первый женский оркестр Африки «Амазонки Гвинеи». Россия будет представлена оркестрами Минобороны, ФСО, Росгвардии, ФСБ и МЧС, а также дебютирующим сводным оркестром полиции МВД.

Программа включает впечатляющее шоу без пиротехники и сценических эффектов. Зрителям предложат не только вечерние выступления, но и мероприятия «Военные оркестры в парках» и «Спасская башня детям».

Открытие фестиваля прошло под аккомпанемент Президентского оркестра и Роты специального караула, которые вызвали восторг публики. Также были представлены мелодичные номера от Адмиралтейского оркестра и патриотические композиции Центрального пограничного ансамбля.

Международные участники привнесли в фестиваль уникальные музыкальные и культурные элементы: Военный оркестр Китая порадовал «Калинкой», а египетские музыканты исполнили гимн богини Исиды и популярные русские песни. Не остались в стороне и другие коллективы, каждый из которых представил собственные яркие номера.

Заключительным аккордом стал трогательный момент памяти защитников Отечества, когда площадь освещалась свечами, а завершение концерта ознаменовалось исполнением легендарного марша «Прощание славянки».

Shaman выступил у Музея Победы, где развернули один из самых больших флагов России
Shaman выступил у Музея Победы, где развернули один из самых больших флагов России

Напомним, ранее, 30 апреля, президент РФ Владимир Путин одобрил проведение фестиваля, который был отменён в 2023 году. Организаторы сообщили, что фестиваль состоится в соответствии с поручением президента.

Кирилл Сосновских
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