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30 апреля, 06:18

Фестиваль "Спасская башня" пройдёт на Красной площади с 23 августа по 1 сентября

Фестиваль "Спасская башня". Фото © Официальный сайт фестиваля "Спасская башня"

Фестиваль "Спасская башня". Фото © Официальный сайт фестиваля "Спасская башня"

Президент РФ Владимир Путин одобрил проведение XVI Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" в 2024 году на Красной площади, отменённого в 2023 году. Новостью поделились организаторы.

"Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году на Красной площади! В соответствии с поручением президента XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдёт с 23 августа по 1 сентября", — рассказали в дирекции.

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"Вэдэвэшники — просто огонь": Зрители восхитились открытием фестиваля "Спасская башня" в Москве

Фестиваль "Спасская башня" — это баттл военных оркестров разных стран, который проходит ежегодно на фоне величественных стен Московского Кремля. За всё время фестиваль принял свыше 160 коллективов из 57 стран мира и более 860 тысяч зрителей. А аудитория прямых трансляций проекта превысила более 50 миллионов человек. XVI фестиваль "Спасская башня" должен был проходить с 26 августа по 3 сентября 2023 года. Однако мероприятие тогда было отменено.

Андрей Бражников
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