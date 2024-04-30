Фестиваль "Спасская башня" пройдёт на Красной площади с 23 августа по 1 сентября

"Путин разрешил проведение фестиваля "Спасская башня" в 2024 году на Красной площади! В соответствии с поручением президента XVI Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдёт с 23 августа по 1 сентября", — рассказали в дирекции.

Фестиваль "Спасская башня" — это баттл военных оркестров разных стран, который проходит ежегодно на фоне величественных стен Московского Кремля. За всё время фестиваль принял свыше 160 коллективов из 57 стран мира и более 860 тысяч зрителей. А аудитория прямых трансляций проекта превысила более 50 миллионов человек. XVI фестиваль "Спасская башня" должен был проходить с 26 августа по 3 сентября 2023 года. Однако мероприятие тогда было отменено.