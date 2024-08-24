Украинские Вооружённые силы планируют предпринять попытку высадки на Тендровскую и Кинбурнскую косы, расположенные в Херсонской области. По данным губернатора Владимира Сальдо, операция может начаться как со стороны Чёрного моря, так и через Днепро-Бугский лиман.

В своём заявлении губернатор сообщил, что для этой цели ВСУ используют множество безэкипажных катеров, штурмовых лодок и вертолётов. Он подчеркнул, что основным мотивом операции для ВСУ является демонстрация своего присутствия на этих стратегически важных территориях и создание впечатления о закреплении в регионе для Запада.

«Координацией всего этого кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО. Для провокации как всегда выбрана символичная дата, на этот раз — день независимости Украины», — заявил Сальдо.

Сальдо отметил, что такие действия со стороны украинских сил могут иметь как военные, так и психологические цели. Ожидается, что попытка высадки будет направлена на укрепление позиций ВСУ, а также повышение морального духа войск.