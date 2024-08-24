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23 августа, 21:19

«Кровавый план»: Сальдо раскрыл планы ВСУ на Херсонщину в День независимости Украины

Губернатор Сальдо: ВСУ готовят высадку на Тендровскую и Кинбурнскую косы

Украинские Вооружённые силы планируют предпринять попытку высадки на Тендровскую и Кинбурнскую косы, расположенные в Херсонской области. По данным губернатора Владимира Сальдо, операция может начаться как со стороны Чёрного моря, так и через Днепро-Бугский лиман.

В своём заявлении губернатор сообщил, что для этой цели ВСУ используют множество безэкипажных катеров, штурмовых лодок и вертолётов. Он подчеркнул, что основным мотивом операции для ВСУ является демонстрация своего присутствия на этих стратегически важных территориях и создание впечатления о закреплении в регионе для Запада.

«Координацией всего этого кровавого плана занимаются силы специальных операций НАТО. Для провокации как всегда выбрана символичная дата, на этот раз — день независимости Украины», — заявил Сальдо.

Сальдо отметил, что такие действия со стороны украинских сил могут иметь как военные, так и психологические цели. Ожидается, что попытка высадки будет направлена на укрепление позиций ВСУ, а также повышение морального духа войск.

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Ранее, 22 августа, пресс-служба Минобороны сообщила, что российская группировка войск «Днепр» за сутки нанесла поражение трём украинским бригадам, в результате чего противник потерял до 70 солдат. В числе утрат ВСУ оказались пять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад боеприпасов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera

Кирилл Сосновских
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