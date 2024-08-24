Американский самолёт-разведчик замечен у российских границ

Американский разведывательный самолёт Boeing RC-135U Combat Sent был зафиксирован над Латвией, Литвой и Эстонией, недалеко от российской границы. Это событие произошло 20 августа, когда воздушное судно пересекло несколько стран Европы.

По данным Flightradar24, 17 августа самолёт вылетел с базы Оффатт в Небраске, сделав промежуточную остановку в Делавэре. Затем он продолжил путь на авиабазу «Милденхолл» в Великобритании.

Уже 20 августа он долетел с английской базы до стран Балтии, где продолжил наблюдение вблизи российских рубежей.