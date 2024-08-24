Американский самолёт-разведчик замечен у российских границ
Flightradar24: Разведывательный Boeing США замечен над Прибалтикой у границ РФ
Американский разведывательный самолёт Boeing RC-135U Combat Sent был зафиксирован над Латвией, Литвой и Эстонией, недалеко от российской границы. Это событие произошло 20 августа, когда воздушное судно пересекло несколько стран Европы.
По данным Flightradar24, 17 августа самолёт вылетел с базы Оффатт в Небраске, сделав промежуточную остановку в Делавэре. Затем он продолжил путь на авиабазу «Милденхолл» в Великобритании.
Уже 20 августа он долетел с английской базы до стран Балтии, где продолжил наблюдение вблизи российских рубежей.
Ранее над Чёрным морем было замечено сразу несколько разведывательных самолётов ВВС США. По данным канала, когда такое скопление самолетов наблюдается одновременно, это обычно предвещает возникновение напряжённых или нестабильных ситуаций.
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