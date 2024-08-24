ВОЗ озвучила внушительные цифры для борьбы с оспой обезьян

ВОЗ прогнозирует, что для эффективного реагирования на вспышку оспы обезьян потребуется финансирование в размере $135 млн в течение полугода. Это заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на пресс-конференции в Женеве.

По его словам, сумма может увеличиться по мере уточнения плана действий и оценки растущих потребностей. Для того, чтобы остановить вспышку как можно быстрее, потребуется комплексное и скоординированное международное вмешательство.

Кроме того, он сообщил, что призыв ВОЗ к донорам будет опубликован на следующей неделе. Организация ожидает, что они предоставят необходимые ресурсы, и выразил благодарность тем, кто уже помог.