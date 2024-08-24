ВОЗ озвучила внушительные цифры для борьбы с оспой обезьян
ВОЗ: Для эффективного реагирования на вспышку оспы обезьян потребуется $135 млн
ВОЗ прогнозирует, что для эффективного реагирования на вспышку оспы обезьян потребуется финансирование в размере $135 млн в течение полугода. Это заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на пресс-конференции в Женеве.
По его словам, сумма может увеличиться по мере уточнения плана действий и оценки растущих потребностей. Для того, чтобы остановить вспышку как можно быстрее, потребуется комплексное и скоординированное международное вмешательство.
Кроме того, он сообщил, что призыв ВОЗ к донорам будет опубликован на следующей неделе. Организация ожидает, что они предоставят необходимые ресурсы, и выразил благодарность тем, кто уже помог.
Ранее стало известно, что крупнейший индийский производитель вакцин, Serum Institute of India (SII), намерен создать вакцину против вируса mpox, известного также как оспа обезьян, до конца текущего года. Данным заболеванием учёные заинтересовались ещё в 2022 году, когда в Индии вирус подхватили 30 человек.
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