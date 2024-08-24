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24 августа, 02:56

Либо еда, либо душ: Британским пенсионерам этой зимой придётся пройти через сложности

Британец Рутс: Сокращение субсидий вынуждает выбирать между отоплением и едой

С приближением зимы британские пенсионеры сталкиваются с серьёзной дилеммой. 90-летний житель Великобритании Рой Рутс рассказал о трудностях, вызванных сокращением субсидий на зимнее топливо. В условиях дефицита средств ему придётся делать сложный выбор: или тратить топливо на приготовление пищи, или на отопление, или на принятие ванны.

Он отметил, что раньше мог ежедневно наслаждаться длительными горячими ваннами, но теперь вынужден ограничиваться душем раз в два-три дня. Он поделился, что планирует накопить деньги на зиму, чтобы как-то компенсировать нехватку средств. Пенсионер обеспокоен тем, что ему, возможно, придётся сократить частоту душа до раза в неделю и готовить еду реже, чтобы удержать расходы на отопление.

«Это заставляет меня чувствовать себя ужасно», — говорит мужчина, подчёркивая свою тревогу о том, как он сможет пережить зиму, если придётся выбирать между теплом и приготовлением пищи.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Кирилл Сосновских
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