Илон Маск предрёк Британии погружение в пучину гражданской войны
Протесты в Великобритании. Фото © ТАСС / AP / Peter Morrison
Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х заявил, что Великобритания погрузится в гражданскую войну из-за политики идентичности, которой придерживаются многие страны в мире.
Бизнесмен написал комментарий к посту британского писателя Константина Кисина, который раскритиковал попытку корреспондента NBC в беседе с ним выставить Маска в невыгодном свете из-за заявлений о вероятном переходе британских протестов в фазу массового кровопролития.
"Да, я определённо не хочу гражданской войны, но, когда политику идентичности возвышают над национальной гордостью, как это сейчас делают многие правительства, она становится неизбежной", — высказался предприниматель.
Кстати, Илон Маск ещё в самом начале народных волнений заявил, что избежать гражданской войны в стране не удастся. Однако войны не вспыхивают на ровном месте. Тема с беспорядками в Англии обрела своё начало 29 июля, когда в городе Саутпорте 17-летний подросток изрезал ножом детей во время танцевальных уроков. В результате три ребёнка скончались, ещё восемь человек пострадали. Толпе нужен был повод, а не доказательство, поэтому, как только возникли слухи о том, что преступник был беженцем, радикалов было уже не остановить. Life.ru рассказал, как проходят протестные движения на Туманном Альбионе.