Илон Маск предрёк Британии погружение в пучину гражданской войны

Американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х заявил, что Великобритания погрузится в гражданскую войну из-за политики идентичности, которой придерживаются многие страны в мире.

Бизнесмен написал комментарий к посту британского писателя Константина Кисина, который раскритиковал попытку корреспондента NBC в беседе с ним выставить Маска в невыгодном свете из-за заявлений о вероятном переходе британских протестов в фазу массового кровопролития.