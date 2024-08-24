«Всем мил не будешь»: Назван самый здоровый способ получить расположение других людей

Многие стараются произвести неизгладимое впечатление при знакомстве и понравиться, но идеальных способов это сделать просто не существует. Как рассказала психотерапевт НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Кристина Владыкина в интервью газете «Известия», бессмысленно ждать от всех вокруг хорошего отношения к себе.

Она напомнила о том, что все люди разные, со своими ценностями и ожиданиями, а также интересами и убеждениями. Если кого-то что-то привлекает, то другого человека то же самое может оттолкнуть.

«Человек, который хочет всем нравиться, имеет заведомо провальное, невротическое желание, так как это недостижимо. Под всех не подстроишься, всем мил не будешь, а напряжение от нереализованного желания будет копиться и отрицательно влиять на самооценку и здоровье», — заявила эксперт.

Собеседница «Известий» подчеркнула, что самым здоровым способом получить расположение других людей является ассертивность — умение прямо и уверенно говорить о своих интересах и потребностях, не допускать нарушения личных границ, но при этом сохранять уважение к окружающим. Специалист уточнила, что ассертивное поведение прежде всего строится на искренности и честности с самим собой, а ещё при этом важно иметь адекватную самооценку.

«Это не значит, что нужно говорить людям всё, что ты думаешь и в любой форме. Следует обязательно придерживаться таких принципов, как уважение по отношению к окружающим, желание их понимать и не осуждать, если поведение других не соответствует вашим ожиданиям», — убеждена Владыкина.

По её словам, в рамках понятия ассертивности человек воспринимает и себя, и оппонента хорошими людьми, а конфликт разбирает с целью выявить проблему в общении. Она отметила, что ассертивные люди вызывают уважение, уверенно говорят о том, что им не нравится, а также им проще налаживать общение с другими.