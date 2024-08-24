На Украине снайпера ВСУ обвинили в прилёте российского «Искандера» по его отряду

На Украине снайпера группы специального назначения обвиняют в передаче российским войскам информации о дислокации его подразделения. Как передаёт РИА «Новости», в постановлении Шевченковского районного суда Киева говорится о том, что из-за этого по его отряду позже был нанесён удар ракетой «Искандер-М».

«Во время пребывания <…> в последней ротации, в районе ведения боевых действий, 19 ноября 2023 по месту временного расположения подразделения, российскими <…> войсками был совершён удар ракетой «Искандер-М», в результате чего погибли и получили ранения военнослужащие его подразделения, в том числе из числа руководящего состава», — указано в судебных документах.

Помимо этого, в них сообщается, что военнослужащий был завербован российской стороной. Также утверждается, что он неоднократно передавал различные сведения за денежное вознаграждение.