В ходе активной операции российская группировка «Запад» овладела 30 опорными пунктами противника и нанесла значительный урон вооружённым силам Украины. В результате успешных действий, которые включали артиллерийскую поддержку и воздушные удары, были ликвидированы до 480 бойцов из семи украинских бригад. Эта информация поступила РИА «Новости» от начальника пресс-центра группировки Ивана Бигмы.

По его словам, мотострелковые подразделения «Запада» смогли улучшить своё положение на переднем крае и захватить стратегически важные позиции. В операции также участвовали артиллерия, тяжёлые огнемётные системы и авиация. В результате атак были поражены силы 14-й, 43-й, 44-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад, а также 110-й и 241-й бригад территориальной обороны ВСУ, действующих в районах Петропавловки, Кругляковки, Стельмаховки, Торского и Степовой Новосёловки.

Также отмечено успешное отражение четырёх контратак со стороны штурмовых подразделений 63-й механизированной бригады, Национальной гвардии Украины и 12-й бригады специального назначения ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы артиллерийские подразделения и операторы барражирующих боеприпасов уничтожили несколько единиц вражеской техники, включая две гаубицы М777 и семь артиллерийских орудий. Кроме того, сбиты четыре вражеских беспилотника.

По итогам дня потери противника составили до 480 солдат, два БТР М113, семь артиллерийских орудий, а также станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожены семь складов боеприпасов и 13 пунктов управления БПЛА.