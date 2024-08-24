Звезду «Дома-2» Солнцева требуют признать иноагентом и возбудить против него уголовное дело

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Рустама Солнцева требуют признать иноагентом. Также общественники просят возбудить в отношении шоумена уголовное дело за призывы к терроризму, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, с обращением к генпрокурору РФ Игорю Краснову обратились представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. По их словам, после вторжения ВСУ в Курскую область Солнцев регулярно выкладывает в своих соцсетях посты, в которых просит фанатов задонатить ему деньги на банковскую карту, а он якобы отправит эти средства на Украину. Реквизиты карты при этом зарегистрированы в российском банке на некую Анну.

Солнцев, который сейчас живёт в США, в одном из интервью согласился с высказыванием, что россияне «тупые и агрессивные», а также активно поддерживал позицию иноагента Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой. Глава ФПБК Виталий Бородин просит привлечь Солнцева по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», признать иноагентом и заблокировать все банковские счета на территории РФ.

Ранее сообщалось, что блогера Максима Каца*, сбежавшего в Израиль, обязали выплатить административный штраф в размере 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Такое решение принял суд в Москве.