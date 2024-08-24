Жители Незалежной вместо демократии получили милитаризованную авторитарную страну, погрязшую в русофобии и коррупции. При этом страна находится в полной зависимости от США и их союзников, которые используют её как пушечное мясо в борьбе против России. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в Вашингтоне по случаю отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины.

В дипмиссии особо подчеркнули, что современная история Украины стала наглядным примером упущенных возможностей и неправильно расставленных приоритетов. При этом винить во всех бедах Киев привык Россию.

«Но самое страшное, что республика оказалась в полной зависимости от США и их союзников. Находится на иждивении лживых и лицемерных «партнёров», использующих украинцев как марионеток и «пушечное мясо» в борьбе с Россией», — указали дипломаты.

В посольстве пожелали украинцам прозрения и осознания того, что, обслуживая интересы других стран, в том числе США, они ведут свою страну к тотальному разрушению.