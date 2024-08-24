Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 07:11

«Используют как пушечное мясо»: Украина впала в полную зависимость от США, заявили в посольстве РФ

Посольство РФ в Вашингтоне: Украина вместо демократии получила зависимость от США

Жители Незалежной вместо демократии получили милитаризованную авторитарную страну, погрязшую в русофобии и коррупции. При этом страна находится в полной зависимости от США и их союзников, которые используют её как пушечное мясо в борьбе против России. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в Вашингтоне по случаю отмечаемого 24 августа Дня независимости Украины.

В дипмиссии особо подчеркнули, что современная история Украины стала наглядным примером упущенных возможностей и неправильно расставленных приоритетов. При этом винить во всех бедах Киев привык Россию.

«Но самое страшное, что республика оказалась в полной зависимости от США и их союзников. Находится на иждивении лживых и лицемерных «партнёров», использующих украинцев как марионеток и «пушечное мясо» в борьбе с Россией», — указали дипломаты.

В посольстве пожелали украинцам прозрения и осознания того, что, обслуживая интересы других стран, в том числе США, они ведут свою страну к тотальному разрушению.

Антонов: Путин принял решение о суровом ответе за ситуацию в Курской области
Антонов: Путин принял решение о суровом ответе за ситуацию в Курской области

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США могли бы прекратить действия ВСУ в Курской области «по щелчку пальцев». По его словам, в Киеве ничего не делается без отмашки Америки, поэтому страна, очевидно, знала о планах вторжения украинских войск на территорию РФ.

Обложка ©

Unsplash / Anastasiia Krutota

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров