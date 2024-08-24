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24 августа, 08:09

Малооблачно и до плюс 29 градусов: Москвичам пообещали в выходные жаркую погоду

Вильфанд: На выходных в Москве температура может достичь 29 градусов

В ближайшие выходные в Москве установится относительная облачность. В субботу столбик термометра поднимется до приятных 24–26 градусов, а в воскресенье будет ещё жарче. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура в субботу составит 24–26 градусов, в воскресенье — 27–29, по области — до 30 градусов. Устойчивая погода с небольшой облачностью прогнозируется в выходные и в течение следующей недели», отметил он в беседе с ТАСС.

Комфортную и приятную погоду метеоролог связывает с налетевшим на столицу антициклоном. Благодаря этому на следующей неделе осадков практически не будет. Средняя температура достигнет 21–26 градусов. Это на четыре значения выше климатической нормы.

Каждая десятая россиянка ходит без лифчика в жаркую погоду
Каждая десятая россиянка ходит без лифчика в жаркую погоду

Ранее Life.ru узнал, какая погода продержится в столичном регионе до конца августа и как она изменится с наступлением первого осеннего месяца.

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Life.ru

Мария Любицкая
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