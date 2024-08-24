Малооблачно и до плюс 29 градусов: Москвичам пообещали в выходные жаркую погоду
Вильфанд: На выходных в Москве температура может достичь 29 градусов
В ближайшие выходные в Москве установится относительная облачность. В субботу столбик термометра поднимется до приятных 24–26 градусов, а в воскресенье будет ещё жарче. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Температура в субботу составит 24–26 градусов, в воскресенье — 27–29, по области — до 30 градусов. Устойчивая погода с небольшой облачностью прогнозируется в выходные и в течение следующей недели», — отметил он в беседе с ТАСС.
Комфортную и приятную погоду метеоролог связывает с налетевшим на столицу антициклоном. Благодаря этому на следующей неделе осадков практически не будет. Средняя температура достигнет 21–26 градусов. Это на четыре значения выше климатической нормы.
Life.ru