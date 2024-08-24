Архив: Парламент Англии "взбесился" из-за срыва плана атаковать СССР в 1940 году

Британский парламент пришёл в "бешенство" из-за срыва планов атаковать СССР в 1940 году, следует из документов Архива внешней политики РФ. Документы публикует Президентская библиотека. Согласно им, Лондон и Париж договорились поддержать Хельсинки в войне против Советского Союза: ударить из Финляндии, захватив Ленинград, и со стороны Кавказа, разрушив местный нефтепромысел. Далее планировалось создание «национального русского правительства».

Это одобрил высший военный совет — главный военный орган руководства Великобритании и Франции, возглавляемый премьер-министрами Невиллом Чемберленом и Эдуардом Даладье. Однако вскоре Париж пал перед Германией, а СССР и Финляндия заключили мир. Последнее, передавал в шифртелеграмме советский посол в Лондоне Иван Майский, вызвало в местном парламенте «концентрированное, но бессильное бешенство».

«Я <...> лишний раз мог убедиться, как велика была опасность открытой интервенции Англии и Франции на стороне Финляндии... Причём достойно замечания, что данным чувством проникли как консерваторы, так и очень значительные круги оппозиции», — писал липломат.

По его словам, депутаты были преисполнены раздражением, возбуждением, «неистовствовали» и встречали каждый антисоветский выпад бурными одобрениями. Причём наиболее яростными сторонниками прямого вмешательства в конфликт СССР и Финляндии были лейбористы. Немногим ранее, описывая в другой телеграмме свой разговор с парламентским заместителем министра иностранных дел Остином Батлером, Майский заявлял, что те «нажимают» на правительство для усиления помощи Хельсинки.