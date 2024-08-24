«Не хотят стрелять»: В Германии открыли глаза на нулевые способности солдат, мобилизованных в ВСУ
N-tv: Мобилизованные в ВСУ отказываются стрелять и бросают позиции
Новобранцы ВСУ способны участвовать в боевых действиях, передаёт немецкий телеканал N-tv. По словам командира батальона 47-й бригады армии противника, некоторые из них "не хотят стрелять", даже завидев на позиции ВС РФ.
«Вот почему наши люди гибнут. Если они не применяют оружие, они неэффективны», — пояснил он.
Более того, мобилизованным не хватает базовой подготовки. Именно на них командование возлагает вину за территориальные потери в районе Красноармейске Донецкой Народной Республике (ДНР), являющемся важный логистический узел. Указывается, что потеря города поставит под угрозу обороноспособность Украины.
Ранее украинский военнопленный Андрей Гусляков признался, что по солдатам ВСУ, которые сдаются в плен, стреляют их же сослуживцы. По мнению бойцы, таким образом товарищи хотели помешать ему сложить оружие.
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