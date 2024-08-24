Новобранцы ВСУ способны участвовать в боевых действиях, передаёт немецкий телеканал N-tv. По словам командира батальона 47-й бригады армии противника, некоторые из них "не хотят стрелять", даже завидев на позиции ВС РФ.

«Вот почему наши люди гибнут. Если они не применяют оружие, они неэффективны», — пояснил он.

Более того, мобилизованным не хватает базовой подготовки. Именно на них командование возлагает вину за территориальные потери в районе Красноармейске Донецкой Народной Республике (ДНР), являющемся важный логистический узел. Указывается, что потеря города поставит под угрозу обороноспособность Украины.