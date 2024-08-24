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24 августа, 09:09

«Не хотят стрелять»: В Германии открыли глаза на нулевые способности солдат, мобилизованных в ВСУ

N-tv: Мобилизованные в ВСУ отказываются стрелять и бросают позиции

Новобранцы ВСУ способны участвовать в боевых действиях, передаёт немецкий телеканал N-tv. По словам командира батальона 47-й бригады армии противника, некоторые из них "не хотят стрелять", даже завидев на позиции ВС РФ.

«Вот почему наши люди гибнут. Если они не применяют оружие, они неэффективны», — пояснил он.

Более того, мобилизованным не хватает базовой подготовки. Именно на них командование возлагает вину за территориальные потери в районе Красноармейске Донецкой Народной Республике (ДНР), являющемся важный логистический узел. Указывается, что потеря города поставит под угрозу обороноспособность Украины.

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Ранее украинский военнопленный Андрей Гусляков признался, что по солдатам ВСУ, которые сдаются в плен, стреляют их же сослуживцы. По мнению бойцы, таким образом товарищи хотели помешать ему сложить оружие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Матвей Константинов
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