Тюменских студентов поселят в двухзвёздочные гостиницы
В Тюмени студенты будут жить в гостиницах вместо общежитий
В Тюмени активно внедряют новый стандарт Минобрнауки России по созданию инновационной образовательной среды, то есть студенческих кампусов. Для этого власти отказались от использования привычных всем общежитий. Вместо этого студентов будут заселять в номера гостиниц, соответствующих двум звёздам комфорта.
Как сообщает URA.ru со ссылкой на информационный центр регионального правительства, студенты получат широкий спектр бытовых услуг. На первых этажах зданий откроются кафе, магазины, салоны красоты и химчистки.
«В каждом номере будут предусмотрены санузел и душевая, а также оснащение современной мебелью и оборудованием согласно требованиям утверждённого Минобрнауки России стандарта инновационной образовательной среды (кампусов)», — уточнили власти региона.
Сфера высшего образования находится под контролем главы государства. Ранее Владимир Путин поручил организовать мониторинг строительства университетских кампусов
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