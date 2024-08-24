Тюменских студентов поселят в двухзвёздочные гостиницы

В Тюмени активно внедряют новый стандарт Минобрнауки России по созданию инновационной образовательной среды, то есть студенческих кампусов. Для этого власти отказались от использования привычных всем общежитий. Вместо этого студентов будут заселять в номера гостиниц, соответствующих двум звёздам комфорта.