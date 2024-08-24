В Кабардино-Балкарии рухнул мост

В Кабардино-Балкарии обрушился мост. Как сообщило региональное управление МЧС РФ, из-за этого в Чегемском районе ограничено движение.

Информация об инциденте поступила в экстренные службы в 09:10 утра. Разрушился мост через реку Чегем обеспечивал движение автомобилей в сторону сёл Эльтюбю и Булунгу. В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в коллективе пяти человек и одной единицы техники выехали на место для организации временной переправы. В ведомстве попросили граждан временно отказаться от поездок в данном направлении.