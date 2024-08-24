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24 августа, 10:06

Украинские СМИ сообщают о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном киевскому режиму Херсоне раздалась серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

«В настоящий момент в подконтрольных Украине районах Херсонской области действует воздушная тревога», — приводится в сообщении. Местные власти ситуацию не комментировали.

В городе Сумы на Украине прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В городе Сумы на Украине прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Ранее Life.ru писал, что в Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Как следует из данных, опубликованных на странице украинского командования в социальных сетях, речь идёт об объекте, который находится в посёлке Краснополье.

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Shutterstock / FOTODOM / kingma photos

Мария Любицкая
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