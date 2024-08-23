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Регион
23 августа, 09:39

В городе Сумы на Украине прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В городе Сумы, который расположен в северо-восточной части Украины, прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

«В Сумах было слышно взрыв», — говорится в сообщении телеканала. Подробности инцидента пока не приводятся.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной, воздушная тревога звучит в Сумской области уже на протяжении трёх часов.

А ранее Life.ru писал, что 21 августа в Сумской области был повреждён объект критической инфраструктуры. Под удар также попали складские помещения. Позже стало известно, что ВС России нанесли удары по скоплениям резервов ВСУ в регионе.

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Flickr / Jon Holzschuh

Наталья Демьянова
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