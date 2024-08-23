В городе Сумы на Украине прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В городе Сумы, который расположен в северо-восточной части Украины, прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал "Общественное".

«В Сумах было слышно взрыв», — говорится в сообщении телеканала. Подробности инцидента пока не приводятся.