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24 августа, 10:17

МВД России объявило в розыск главу Transparency Russia* Шуманова**

Илья Шуманов***. Обложка © Wikipedia / VOA***

Илья Шуманов***. Обложка © Wikipedia / VOA***

МВД России объявило в розыск генерального директора организации Transparency Russia* Илью Шуманова**. Это следует из базы ведомства.

«Шуманов** Илья Вячеславович. 21.06.1981. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Конкретная статья не указывается, однако, как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, его могут разыскивать из-за дела об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента.

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Генпрокуратура РФ объявила украинского нациста Хунку в международный розыск

Ранее силовики объявили в международный розыск националиста Александра Поткина (Белова). Его подозревают в хищении денег у вкладчиков одного из банков. Фигуранта заочно арестовали.

*Организация внесена в список иноагентов, её деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации.

** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** Радиостанция внесена Минюстом в реестр СМИ – иностранных агентов.

Матвей Константинов
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