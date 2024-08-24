МВД России объявило в розыск главу Transparency Russia* Шуманова**
Илья Шуманов***. Обложка © Wikipedia / VOA***
МВД России объявило в розыск генерального директора организации Transparency Russia* Илью Шуманова**. Это следует из базы ведомства.
«Шуманов** Илья Вячеславович. 21.06.1981. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.
Конкретная статья не указывается, однако, как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, его могут разыскивать из-за дела об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента.
Ранее силовики объявили в международный розыск националиста Александра Поткина (Белова). Его подозревают в хищении денег у вкладчиков одного из банков. Фигуранта заочно арестовали.
*Организация внесена в список иноагентов, её деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации.
** Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
*** Радиостанция внесена Минюстом в реестр СМИ – иностранных агентов.