МВД России объявило в розыск главу Transparency Russia* Шуманова**

МВД России объявило в розыск генерального директора организации Transparency Russia* Илью Шуманова**. Это следует из базы ведомства.

«Шуманов** Илья Вячеславович. 21.06.1981. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.

Конкретная статья не указывается, однако, как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, его могут разыскивать из-за дела об уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента.

Ранее силовики объявили в международный розыск националиста Александра Поткина (Белова). Его подозревают в хищении денег у вкладчиков одного из банков. Фигуранта заочно арестовали.