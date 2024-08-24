В результате атаки БПЛА ВСУ по Горловке погиб сотрудник госпредприятия

В Горловке ДНР в результате атаки украинского дрона по служебному автомобилю погиб сотрудник госпредприятия «Ритуал», ещё два человека пострадали. Об этом сообщает военное следственное управление СК России по ДНР.

«На 12:00 мск поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: в результате атаки БПЛА-камикадзе на служебный автомобиль ГП «Ритуал» на территории кладбища погиб сотрудник ГП — мужчина 1973 года рождения», — сообщили в СУ.

Ранены двое мужчин — 1946 и 1972 годов рождения. Также сообщается, что примерно в 10:40 по московскому времени в результате обстрела пострадала женщина 1946 года рождения. Ей оказывается помощь.