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24 августа, 10:31

В результате атаки БПЛА ВСУ по Горловке погиб сотрудник госпредприятия

В Горловке ДНР в результате атаки украинского дрона по служебному автомобилю погиб сотрудник госпредприятия «Ритуал», ещё два человека пострадали. Об этом сообщает военное следственное управление СК России по ДНР.

«На 12:00 мск поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: в результате атаки БПЛА-камикадзе на служебный автомобиль ГП «Ритуал» на территории кладбища погиб сотрудник ГП — мужчина 1973 года рождения», — сообщили в СУ.

Ранены двое мужчин — 1946 и 1972 годов рождения. Также сообщается, что примерно в 10:40 по московскому времени в результате обстрела пострадала женщина 1946 года рождения. Ей оказывается помощь.

Две женщины пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области
Две женщины пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Ранее Life.ru сообщал об атаке дрона ВСУ по пожарной машине в Горловке. Пострадали четыре человека.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Мария Любицкая
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