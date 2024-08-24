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24 августа, 10:51

Пусковая установка украинского ЗРК С-125 поражена в зоне СВО

Минобороны: ВС России поразили пусковую установку ЗРК С-125 и две станции РЭБ

За последние сутки российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-125 ВСУ, а также две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 24 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Также были поражены склад горюче-смазочных материалов, цех производства дронов, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ за сутки потеряли до 690 военнослужащих в зоне работы группировки «Южная» ВС РФ. Наши бойцы нанесли поражение 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригадам и другим бригадам противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Никита Никонов
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