Пусковая установка украинского ЗРК С-125 поражена в зоне СВО

За последние сутки российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-125 ВСУ, а также две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 24 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации поражены пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-125, две станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Также были поражены склад горюче-смазочных материалов, цех производства дронов, скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах.