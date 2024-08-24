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24 августа, 10:53

Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский подписан закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), следует из базы данных Верховной рады. В документе указывается, что Киев в течение семи лет не будет признавать юрисдикцию суда в отношении её граждан по делам о военных преступлениях.

Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, однако все эти годы не ратифицировала его.

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Напомним, 21 августа Верховная рада поддержала законопроект о ратификации Украиной Римского статута МУС. «За» проголосовал 281 депутат, тогда как «против» — один. Предполагается, что это позволит Киеву стать полноправным членом суда. Кроме того, ратификация является одним из условий вступления в Евросоюз.

Матвей Константинов
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