Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

Владимир Зеленский подписан закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), следует из базы данных Верховной рады. В документе указывается, что Киев в течение семи лет не будет признавать юрисдикцию суда в отношении её граждан по делам о военных преступлениях.

Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, однако все эти годы не ратифицировала его.