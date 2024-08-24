Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский подписан закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), следует из базы данных Верховной рады. В документе указывается, что Киев в течение семи лет не будет признавать юрисдикцию суда в отношении её граждан по делам о военных преступлениях.
Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, однако все эти годы не ратифицировала его.
Напомним, 21 августа Верховная рада поддержала законопроект о ратификации Украиной Римского статута МУС. «За» проголосовал 281 депутат, тогда как «против» — один. Предполагается, что это позволит Киеву стать полноправным членом суда. Кроме того, ратификация является одним из условий вступления в Евросоюз.