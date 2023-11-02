Армения предложила РФ соглашение, позволяющее обойти требования Римского статута

"За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения", — отметил он во время брифинга.

Аршакян добавил, что ответа Армения пока не получила, при этом до начала действия Римского статута ещё много времени. По его словам, с юридической точки зрения Ереван может иметь соглашение, исключающее применение решений МУС по темам, которые касаются двух государств.