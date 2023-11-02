Армения предложила РФ соглашение, позволяющее обойти требования Римского статута
Ереван предложил Москве подписать соглашение, позволяющее обойти требования Римского статута Международного уголовного суда (МУС). С таким заявлением выступил вице-спикер армянского парламента, член правления партии премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор" Акоп Аршакян.
"За несколько месяцев до ратификации Римского статута мы предложили подписать двустороннее соглашение, чтобы наши межгосударственные правоотношения не подвергались проверке в международных структурах, чтобы ратификация не повлияла на наши отношения", — отметил он во время брифинга.
Аршакян добавил, что ответа Армения пока не получила, при этом до начала действия Римского статута ещё много времени. По его словам, с юридической точки зрения Ереван может иметь соглашение, исключающее применение решений МУС по темам, которые касаются двух государств.
Как сообщал Лайф, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. При этом в 2004 году Конституционный суд республики признал, что договор противоречит основному закону страны. Однако после выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина в марте этого года инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. В Госдуме заявили, что ратификация создаст проблемы самой Армении и её народу. При этом в республике заверили, что принятие Римского статута не направлено против России или её президента. Несмотря на это, в МИД РФ назвали действия Еревана недружественным шагом. 14 октября президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о ратификации Римского статута МУС.
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