Президент Армении Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута МУС

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), принятый парламентом. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"13 октября Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления "Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда", — говорится в сообщении пресс-службы.