Президент Армении Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута МУС
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС), принятый парламентом. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"13 октября Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления "Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда", — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. В 2004-м Конституционный суд республики признал, что договор противоречит основному закону. После выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина в марте этого года инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. В Госдуме заявили, что ратификация создаст проблемы самой Армении и её народу. При этом в стране заверили, что принятие Римского статута не направлено против России или её президента. Несмотря на это, в МИД РФ назвали это недружественным шагом. Мария Захарова отметила, что ключевые для Армении решения принимаются без учёта общественного мнения. Политолог даже допустил, что Москва может принять военные меры против Еревана.
ТАСС / Ваграм Багдасарян