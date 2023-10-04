Политолог не исключил, что Россия примет военные меры против Армении

Ответ Москвы на ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) должен включать в себя "очень жёсткие меры". Таким мнением поделился специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

"Думаю, РФ надо включать очень жёсткие меры, помимо дипломатических, существуют ещё различные иные меры. <...> Пока наши дипломаты. А дальше, я чувствую, дело может дойти и до принятия мер военных", — сказал он в беседе с "Царьградом".