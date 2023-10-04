Политолог не исключил, что Россия примет военные меры против Армении
Эксперт Михайлов призвал жёстко ответить Еревану на ратификацию Римского статута
Ответ Москвы на ратификацию Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) должен включать в себя "очень жёсткие меры". Таким мнением поделился специалист по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.
"Думаю, РФ надо включать очень жёсткие меры, помимо дипломатических, существуют ещё различные иные меры. <...> Пока наши дипломаты. А дальше, я чувствую, дело может дойти и до принятия мер военных", — сказал он в беседе с "Царьградом".
Ратификация Ереваном Римского статута, как подчеркнул эксперт, свидетельствует о том, что армянские власти настроены на партнёрство с США и Евросоюзом, соответственно, и на антироссийский курс. Не исключено, что следующим шагом Армении станет выход или попытка выйти из ОДКБ, из ЕврАзЭС. Поэтому если Москва будет бездействовать, то рискует получить рядом "очередной западный форпост", резюмировал Михайлов.
Как уже сообщал Лайф, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Ереван подписал его в 1999 году. В 2004-м Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. После выдачи МУС "ордера" на "арест" президента РФ Владимира Путина в марте 2023 года инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. При этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ратификация прежде всего создаст проблемы самой Армении и её гражданам. А депутат ГД Олег Леонов считает, что Армения ратифицировала Римский статут под давлением Запада.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ