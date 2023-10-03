Ратификация парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда является ожидаемым решением, которое было принято под давлением западных стран. Об этом в беседе с Лайфом заявил депутат Госдумы Олег Леонов.

"Это тенденция. Власти Армении много чего делают в ущерб национальным интересам под давлением западных стран. Наша вина в этом тоже есть, конечно же. Это и наши недоработки тоже на армянском направлении, но в целом армянские власти таким решением стреляют себе в ногу", — сказал он.

По словам Леонова, случившееся сильно испортит отношения Армении с Россией. Он указал, что видит только минусы от этого решения. Депутат добавил, что армянские власти должны отвечать за свои решения, а также осознавать последствия, которые возникнут.

"И вопрос: а насколько это нужно простым армянам, насколько это нужно гражданскому обществу Армении? Вот на мой взгляд, никаких плюсов для обычных людей, для обычных армян это решение не принесёт. Минусы, я думаю, да, плюсы не вижу", — заключил парламентарий.