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Опубликовано 3 октября 2023, 17:24

Володин высказался о ратификации Ереваном Римского статута

Володин: Ратификация Римского статута создаст проблемы для Армении и её граждан

Ратификация Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС) прежде всего создаст проблемы самой Армении и её гражданам. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам", — написал парламентарий в телеграм-канале.

По словам Володина, ратификация Римского статута противоречит соображениям развития отношений между Москвой и Ереваном. В связи с этим он посоветовал тем, кто принимал такое решение, ответить на вопрос "Зачем?". Ведь, как подчеркнул председатель Госдумы, сотрудничество между нашими странами — это выбор народов РФ и Армении.

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Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Ереван подписал его ещё в 1999 году. В 2004-м Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. В марте 2023 года — после выдачи МУС "ордера" на "арест" президента РФ Владимира Путина — инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону.

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Наталья Исакова
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