Ратификация Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС) прежде всего создаст проблемы самой Армении и её гражданам. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Это непродуманное, стратегически неверное решение, которое прежде всего создаст проблемы Армении и её гражданам", — написал парламентарий в телеграм-канале.

По словам Володина, ратификация Римского статута противоречит соображениям развития отношений между Москвой и Ереваном. В связи с этим он посоветовал тем, кто принимал такое решение, ответить на вопрос "Зачем?". Ведь, как подчеркнул председатель Госдумы, сотрудничество между нашими странами — это выбор народов РФ и Армении.