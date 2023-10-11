Пашинян высказался о решении начать процедуру ратификации Римского статута

Глава армянского правительства Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны прокомментировал ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Политик уточнил, что это решение было принято властями закавказской страны до выдачи МУС ордера на арест президента России Владимира Путина.

"После сентября 2020 года, когда стало ясно, что определённые системы не работают, мы начали поиск возможностей, которые бы способствовали повышению нашей безопасности. Таковым стал для нас Римский статут. Но решение начать процедуру ратификации Римского статута в Армении было принято до решения МУС против президента России", — заявил Пашинян.