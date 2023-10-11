Пашинян высказался о решении начать процедуру ратификации Римского статута
Пашинян: Ратифицировать Римский статут решили до ордера МУС на арест Путина
Глава армянского правительства Никол Пашинян в интервью общественному телевидению страны прокомментировал ратификацию Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Политик уточнил, что это решение было принято властями закавказской страны до выдачи МУС ордера на арест президента России Владимира Путина.
"После сентября 2020 года, когда стало ясно, что определённые системы не работают, мы начали поиск возможностей, которые бы способствовали повышению нашей безопасности. Таковым стал для нас Римский статут. Но решение начать процедуру ратификации Римского статута в Армении было принято до решения МУС против президента России", — заявил Пашинян.
Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Ереван подписал его в 1999 году. В 2004-м Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. После выдачи МУС ордера на арест президента РФ Владимира Путина в марте 2023 года инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. При этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ратификация прежде всего создаст проблемы самой Армении и её гражданам.