В Армении заявили, что принятие Римского статута не направлено против России или её президента

Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян заявил, что ратификация Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не является недружественным актом против России или её президента. Он также выразил уверенность в том, что напряжённость в отношениях двух стран будет прояснена и преодолена.