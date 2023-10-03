В Армении заявили, что принятие Римского статута не направлено против России или её президента
В парламенте Армении заявили, что принятие Римского статута не несёт негатива к РФ
Вице-спикер парламента Армении, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Акоп Аршакян заявил, что ратификация Ереваном Римского статута Международного уголовного суда (МУС) не является недружественным актом против России или её президента. Он также выразил уверенность в том, что напряжённость в отношениях двух стран будет прояснена и преодолена.
"Ратификация Римского статута никак не является недружественным актом против России или президента РФ, как это представляют некоторые наши российские коллеги", — указал он.
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Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Ереван подписал его в 1999 году. В 2004-м Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. После выдачи МУС "ордера" на "арест" президента РФ Владимира Путина в марте 2023 года инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ратификация прежде всего создаст проблемы самой Армении и её гражданам.
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