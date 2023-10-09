В МИД РФ назвали недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту

Россия считает, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является абсолютно недружественным шагом. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Дипломат уточнил, что в этом вопросе он не видит поля для диалога. Кроме того, по его словам, в Москве рассчитывают на адекватную оценку Ереваном важности связей с РФ и развития двустороннего партнёрства.