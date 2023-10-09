В МИД РФ назвали недружественным шагом присоединение Армении к Римскому статуту
Россия считает, что присоединение Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) является абсолютно недружественным шагом. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Дипломат уточнил, что в этом вопросе он не видит поля для диалога. Кроме того, по его словам, в Москве рассчитывают на адекватную оценку Ереваном важности связей с РФ и развития двустороннего партнёрства.
"Мы очень рассчитываем, что в Ереване будут адекватно оценивать важность российско-армянского партнёрства. И будут исходить прежде всего из тех прочных многовековых связей, которые объединяют народы России и Армении", — пояснил Галузин.
Напомним, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Ереван подписал его в 1999 году. В 2004-м Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. После выдачи МУС "ордера" на "арест" президента РФ Владимира Путина в марте 2023 года инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. При этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ратификация прежде всего создаст проблемы самой Армении и её гражданам.
Shutterstock