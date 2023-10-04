Захарова подвергла критике действия властей Армении
Захарова: Ключевые для Армении решения принимаются без учёта общественного мнения
Власти Армении принимают ключевые для республики решения без учёта общественного мнения. Так считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только для сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации. Они [власти] принимают эти решения без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.
Захарова также уточнила, что действия властей Армении противоречат всему, что было ими обещано перед выборами.
Как писал Лайф, 3 октября парламент Армении ратифицировал Римский статут МУС. Ереван подписал его в 1999 году. В 2004-м Конституционный суд республики признал договор противоречащим основному закону. После выдачи МУС "ордера" на "арест" президента РФ Владимира Путина в марте 2023 года инстанция передумала и признала Римский статут соответствующим основному закону. При этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что ратификация прежде всего создаст проблемы самой Армении и её гражданам. А депутат ГД Олег Леонов считает, что Армения ратифицировала Римский статут под давлением Запада.
t.me / MID_Russia