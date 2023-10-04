Захарова подвергла критике действия властей Армении

"Принимаются решения, которые имеют общенациональное значение не только для сегодняшнего дня, но и в контексте истории нации. Они [власти] принимают эти решения без опоры на общественное мнение, без опоры на результаты плебисцита", — сказала дипломат в эфире радио Sputnik.